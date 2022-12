Conacul Bonis, scos la vanzare. Se spune ca aici a stat ascunsa coroana Ungariei

Un vechi conac, construit acum mai bine de 100 de ani, si unde se pare ca a stat ascunsa coroana Ungariei, este acum scos la vanzare la pretul de 145.000 de euro, potrivit Sotheby's.Vechiul conac are astazi nevoie de o renovare completa si este partial fara acoperis. Aflata in localitatea Cubulcut din judetul Bihor, la 55 de km fata de Oradea, se pare ca proprietatea a fost locul unde a stat ascunsa coroana Ungariei. Cladirea a fost construita in 1888, are zece camere, iar pretul de lista ... citeste toata stirea