Conacul de vanatoare al contelui Zichy Ferenc, scos la vanzare pentru aproape 500.000 de euro

Conacul de vanatoare al contelui Zichy Ferenc din Abramut, judetul Bihor, este scos la vanzare de Romania Sotheby's International Realty pentru 495.000 de euro.Conacul a fost daruit ca domeniu de vanatoare de catre contele Zichy Vasonckeoy Ferenc, ministrul Comertului in Imperiul Austro-Ungar, fiului sau Tivadar in 1899.Astazi imobilul cu sase camere este cunoscut drept conacul Hajas dupa numele proprietarilor actuali, insa in titlul de proprietate este denumit castel, precizeaza News.ro. ... citeste toata stirea