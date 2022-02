Conacul Mocioni din Foeni isi va recapata stralucirea de altadata

Conacul Mocioni, una dintre cele mai vechi cladiri din Banat, va fi reabilitat si inclus in circuitul turistic. Opera a arhitectului Mor Kallina, acesta a trecut in aprilie 2021 in administrarea Consiliului Judetean Timis (CJT), iar lucrarile de restaurare vor fi finantate prin Granturile SEE 2014 - 2021, in cadrul Programului Ro-Cultura.Proiectul in totalitatea sa este unul mult mai complex, reabilitarea sa fiind doar una dintre componente. Planuim sa devina un centru cultural, turistic si ... citeste toata stirea