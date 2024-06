Conacul Sava Brancovici, scos la vanzare cu 2,5 milioane de euro

Conacul Sava Brancovici, construit la 1900 si restaurat in spiritul Tarii Zarandului, se vinde la Romania Sotheby's International Realty cu 2,5 milioane de euro, scrie news.ro.Conacul Sava Brancovici din Ineu, Arad, are 19 camere si 19 bai.Reconditionarea a pastrat fatadele in culori pastel ca un tort baroc de fistic sau menta pe care o mana iscusita a picurat glazura alba dupa modele atent alese.Interiorul pastreaza unitatea stilistica si ofera zece incaperi primitoare in care elemente ... citește toată știrea