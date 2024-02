Concedieri la Continental Timisoara?

Producatorul german de componente auto si anvelope Continental AG a anuntat ca va reduce personalul care se ocupa cu cercetarea si dezvoltare (R&D) in cadrul diviziei sale de automotive, cu 1.750 de posturi la nivel mondial pana la finele lui 2025, masura facand parte dintr-o restructurare mai ampla a acestei divizii.Continental, companie care este prezenta si in Romania, a avertizat inca din luna noiembrie ca va elimina mai multe mii de posturi la nivel mondial in cadrul diviziei de ... citește toată știrea