Concert "Cantus Redivivus" la Universitatea Europeana Dragan

In perioada 1-14 iulie, la sala de cor a Liceului de Arta "Ion Vidu" din Timisoara, se va desfasura editia a zecea, jubiliara, a Masterclass-ului in cant si dirijorat coral, sustinut de prof. dr. Emanuel Pecingina, maestru corepetitor la Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" din Bucuresti.Maestrul aniverseaza in acest an sase decenii de viata si 35 de ani de activitate dirijoral - corala.La acest curs isi da concursul Corul de Camera "Cantus Redivivus" din Timisoara.Tema