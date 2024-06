Concert caritabil Paper Cut la Casa Tineretului din Timisoara

Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis (FITT) organizeaza, in 14 iunie (vineri), un concert caritabil In Spatele Casei Tineretului. Va performa trupa locala Paper Cut, avandu-i in deschidere pe Kaleton. Accesul la concert in gradina de vara a fundatiei se va face de la ora 19:00.Toate incasarile si donatiile vor merge direct catre Asociatia Copii si Zane, care organizeaza activitati educative si recreative pentru copii cu intarzieri in dezvoltare, dar si pentru copii tipici.Donatiile pot ... citește toată știrea