Concert caritabil Social Chords la Casa Tineretului

Fundatia Judeteana pentru Tineret Timis si Asociatia Copii si Zane organizeaza miercuri, 18 decembrie, de la ora 19, in sala de spectacole a Casei Tineretului, concertul caritabil din acest an, care-i va avea ca protagonisti ai serii pe cei din Social Chords.Social Chords a luat nastere acum doi ani in Casa Tineretului, urmarind sa transforme muzica intr-un instrument al binelui. De la inceput, povestea lor s-a conturat in jurul dorintei de a aduce oamenii impreuna pentru a sustine cauze ... citește toată știrea