Concluziile specialistilor ABAB in urma analizelor probelor de apa in cazul pestilor morti de pe Bega

Laboratorul de Calitate a Apei al Administratiei Bazinale de Apa Banat (ABA Banat) Timisoara monitorizeaza zilnic in sectiunea Otelec (localitate de frontiera) calitatea cursului de apa Bega.A fost observata o scadere a concentratiei de oxigen dizolvat si o crestere a concentratiei de amoniu in apa, ca urmare a functionarii pompelor de furtuna in situatii de urgenta de la Statia de Epurare Timisoara.Aceasta este cauza fenomenului pestilor morti de la stavilarul Sanmartinul Maghiar. ... citeste toata stirea