Concurenta mare pentru construirea noului stadion din Timisoara

Compania Nationala de Investitii a inceput licitatia pentru construirea noului stadion de la Timisoara, cu o valoare estimata pentru proiectare si executie de 678 de milioane de lei (TVA inclus), in 15 iulie, iar termenul de depunere a ofertelor a expirat in 14 octombrie.Au fost depuse oferte de la sapte asocieri de firme, avand in spate peste 80 de subcontractanti. Termenul-limita pentru evaluarea ofertelor este 22 noiembrie, iar cei care doresc sa construiasca stadionul cel mai mare din ... citește toată știrea