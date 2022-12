Concurs de sarbatori, pentru prichindei! Primaria Lugoj invita toti copiii din municipiu la o noua editie "Iata vin colindatorii!"

In intampinarea sarbatorilor de iarna, Primaria Municipiului Lugoj invita toti copiii, elevii, parintii si profesorii din oras sa participe la editia a treia a proiectului "Iata, vin colindatorii!"."In ultimii doi ani, comunitatea lugojeana s-a bucurat de colindele si urarile pline de veselie ale copiilor. Impreuna, am reusit sa pastram vii obiceiurile locului si am adus un strop de normalitate si bucurie in comunitate. Ne dorim sa facem o traditie din proiectul "Iata, vin colindatorii!" si sa ... citeste toata stirea