Concurs de talente! Clubul Interact te trimite la Ramnicu Valcea

Clubul Interact Lugoj vine cu o noua provocare pentru tinerii din municipiu. Voluntarii orasului au venit cu o oferta indrazneata, parte a unei colaborari nationale, mai exact un concurs de talente, realizat de clubul Interact Ramnicu Valcea.Asadar, tinerii lugojeni cu varsta cuprinsa intre 12-18 ani sunt invitati sa isi demonstreze talentul in data de 26 noiembrie, incepand cu ora 16, la Clubul Copiilor.Concursul are loc in doua etape. Cea locala se va desfasura la Lugoj, iar cea nationala