Concurs gastronomic, demonstratii cu caini de vanatoare si muzica, la poligonul Padurea Verde

Sambata, 28 septembrie, va avea loc cea de-a 12-a editie a Festivalului Vanatorilor si Pescarilor Timiseni, un eveniment de traditie, dedicat celor care iubesc natura si se bucura de activitatile in aer liber, fie ca este vorba de vanatoare, pescuit sau pur si simplu de petrecerea timpului in mijlocul naturii.Festivalul va avea loc in Poligonul Padurea Verde si este organizat de Asociatia Judeteana a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi Timis in parteneriat cu Primaria Ghiroda. Intrarea este ... citește toată știrea