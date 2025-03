Concurs national de IT la Timisoara, pentru studenti si liceeni

iTEC (iT Engineering Contest) este un concurs national de IT dedicat studentilor si liceenilor, pasionati de domeniul IT, oferindu-le acestora un cadru perfect de invatare, dar si de a pune in aplicare cunostintele dobandite pe parcursul anilor de studiu.Liga AC (Liga Studentilor din Facultatea de Automatica si Calculatoare din Timisoara), in parteneriat cu Facultatea de Automatica si Calculatoare, anunta a XVIII-a editie a concursului national iTEC, ce va avea loc in perioada 4-6 aprilie. ... citește toată știrea