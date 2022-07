Condamnare definitiva pentru Ionut Nasleu, fostul director al SC Piete SA Timisoara, in dosarul santajarii jurnalistilor Dragos Bota si Iulia Ardelean

Curtea de Apel Timisoara a pronuntat verdictul final in dosarul de presa in care Ionut Nasleu, fostul director al SC Piete SA Timisoara, a fost trimis in judecata pentru santajarea jurnalistilor Dragos Bota si Iulia Ardelean."Curtea respinge apelurile declarate de inculpatul Nasleu Ioan, partile civile Bota Dragos Cosmin, Bota Iulica, Stefoni Marius Gheorghe si Holeiciuc Ionela Stefania, impotriva sentintei penale nr. 192 din data de 20 ianuarie 2022 pronuntata de Judecatoria Timisoara in ... citeste toata stirea