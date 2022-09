Condamnat la 10 ani de inchisoare, a incercat sa fuga din tara ascuns in portbagaj. Video

Un 'om de afaceri' a fost gasit de politistii de frontiera in portbagajul unei masini, la Punctul de Trecere de la Nadlac, judetul Arad. Acesta era cautat de autoritatile din Romania, dupa ce a fost condamnat la 10 ani de inchisoare pentru evaziune fiscala si spalare de bani."In data de 16.09.2022, in jurul orei 02.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac s-au prezentat pentru a efectua controlul de frontiera, pe sensul de iesire din tara, doi cetateni romani, calatorind cu un autoturism ... citeste toata stirea