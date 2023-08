In curand se vor implini zece ani de cand se lucreaza la noua aripa a Spitalului de Copii "Louis Esurcanu", iar cei care au fost pacienti la vremea cand a inceput totul au devenit deja barbati si femei in toata firea. Nu doar ca nu s-a dat in folosinta cladirea ultramoderna, dar si accesul greoi la corpurile vechi existente a ramas aproape impracticabil de tot atatia ani de cand exista si santierul.Mai pe scurt, persoanele care doresc sa circule intre corpul principal al spitalului si sectia ... citeste toata stirea