Politistii Biroului Rutier Lugoj si Sannicolau Mare au organizat luni, 1 mai, in intervalul orar 16-20, o actiune cu efective marite, in sistem cascada, pe DN 6 si pe tronsoanele de drum cu risc rutier ridicat, pentru combaterea abaterilor la regimul legal de viteza.Cu acest prilej au fost legitimate peste 200 de persoane si controlate 190 de autovehicule.In urma verificarilor efectuate, au fost aplicate 156 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 45.000 de lei. Dintre acestea, ... citeste toata stirea