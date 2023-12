In anul festiv, in care Timisoara este Capitala Europeana a Culturii, Clubul Marile Carti, Consiliul Judetean Timis, Biblioteca Judeteana Timis organizeaza ultimul eveniment din seria "Conferintele de la Timisoara". care s-au desfasurat pe parcursul a trei luni.Evenimentul va avea loc in 8 decembrie, de la ora 18:30, in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis si va avea ca tema Marile Prietenii.Invitati vor fi conf.univ. dr. Mircea Dumitru (academician), conf. univ. dr. Claudiu T. ... citeste toata stirea