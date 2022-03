Conferintele preotesti, in Caras Severin. PS Lucian: "Traim vremuri complicate, confuze!"

Conferintele preotesti de primavara s-au desfasurat, in Episcopia Caransebesului, in perioada 14 -15 martie, iar intalnirea de la Caransebes, prezidata de Preasfintitul Parinte Lucian, episcopul Caransebesului, a reunit clericii si slujitorii asezamintelor monahale din protopopiatele Caransebes si Baile Herculane in Sala de festivitati "Mitropolit Nicolae Corneanu" a Centrului Eparhial din municipiul de pe Timis si Sebes.Preotii din protopopiatele Resita si Moldova Noua, alaturi de slujitorii ... citeste toata stirea