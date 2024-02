Consilier local: "Iubim Timisoara doar pe mesh-uri de zeci de mii de euro"

Dan Diaconu, fost viceprimar al Timisoarei si actual consilier local liberal, atrage atentia asupra unui monument istoric din centrul Timisoarei, a carui transformare in centru cultural a inceput acum 10 ani, dar care a fost lasat sa se degradeze de administratia USR."Centrul Cultural de pe strada Marasesti ce urma sa inlocuiasca Spitalul de Dermatologie in cladirea superba de secol XVIII aflata in punctul ZERO al orasului, pentru anul 2023 - Capitala Europeana a Culturii, arata asa cum ... citește toată știrea