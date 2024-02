Consilierii decid! Patru puncte pe ordinea de zi a sedintei extraordinare

Alesii locali sunt convocati astazi, de la ora 12, in Sala de Protocol a Primariei Municipiului Lugoj, la noua sedinta extraordinara.Pe masa de lucru a edililor sunt patru proiecte de hotarare.Primul punct pe ordinea de este aprobarea activitatii artistice "Vestitorii primaverii", a Casei de Cultura "Traian Grozavescu", ce se va desfasura in perioada 29 februarie-8 martie, in Piata J.C. Dragan si la Teatrul Municipal "Traian Grozavescu". Aceasta presupune unor spectacole si concerte, ... citește toată știrea