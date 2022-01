Consilierii in sedinta! Prima ordinara pe acest an

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se intruneste in sedinta ordinara din aceasta luna, in sistem online, in data de 27 ianuarie, incepand cu ora 12. , conform dispozitiilor Hotararii Consiliului Local nr. 55 din 01.04.2020.Ordinea de zi cuprinde 28 de proiecte, toate initiate de primarul Claudiu Buciu.Cele mai importante vizeaza aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din Municipiul Lugoj, pentru anul scolar 2022 -2023; aprobarea organigramei si a statului de ... citeste toata stirea