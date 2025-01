Consilierii locali au decis! Mandatele celor trei administratori ai societatii Transport Local Lugoj S.R.L., prelungite

Dat fiind faptul ca in urma alegerilor din 9 iunie 2024 a fost constatat ca legal constituit noul Consiliu Local, incepand cu data de 21 octombrie 2024, aceasta autoritate deliberativa fiind, in fapt reprezentativ, actionar unic Municipiul Lugoj la societatea "Transport Local Lugoj" S.R.L., a condus la imposibilitatea initierii declansarii procedurii de selectie a administratorului.Prin urmare, in ultima sedinta ordinara din 2024, Consiliul Local Lugoj a aprobat un proiect de hotarare prin ... citește toată știrea