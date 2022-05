Consilierii locali, convocati in sedinta! Au pe ordinea de zi peste 20 hotarari de proiecte

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se intruneste in data de 31 mai, de la orele 14, in sedinta ordinara pe luna mai, in sala rosie a Cinematografului "Bela Lugosi".Pe ordinea de zi sunt mai multe proiecte de hotarari, dupa cum urmeaza:proiect de hotarare privind desemnarea domnului Dumitriu Stefan Ionut, membru in Comisia de specialitate "Activitati economico - financiare, agricultura, comert, turism, activitati social - culturale, tineret si sport; proiect de hotarare privind unele masuri ... citeste toata stirea