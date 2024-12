Consilierii municipali PSD vin cu amendamente pentru reducerea taxelor si impozitelor timisorenilor

Timisorenii platesc cele mai mari taxe si impozite din Romania, iar acest lucru trebuie sa se schimbe! Pe cale de consecinta, consilierii municipali ai Partidului Social Democrat Timis vor depune o serie de amendamente pentru reducerea taxelor si impozitelor percepute astazi de Primaria Timisoara. S-a ajuns in situatia in care municipalitatea pierde procese cu cei care ataca in instanta majorari absurde, fie ca vorbim de persoane fizice sau juridice.Cu titlu exemplificativ, pentru cladirile ... citește toată știrea