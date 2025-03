Consilierul local Ilie Vasile Sirbu atrage atentia asupra lipsei de interes a Primariei Timisoara pentru siguranta copiilor de la Gradinita PP 31

Primaria Timisoara pare sa manifeste o lipsa de interes pentru siguranta copiilor de la Gradinita cu program prelungit nr. 31, situata pe strada Platanilor, in contextul unei situatii alarmante, atrage atentia consilierul municipal Ilie Vasile Sirbu.Conform acestuia, "dupa o demolarea recenta din apropiere, a rezultat un zid instabil de aproximativ patru metri, care imprejmuieste in parte curtea gradinitei. Acest zid pune in pericol integritatea copiilor, care au varste de pana la sase ani. Cu ... citește toată știrea