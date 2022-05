Consilierul primarului Dominic Fritz anunta un concept "inovator" de... cosire. Unul "eficient"

Luni, in timp ce Primaria Timisoara anunta ca va trimite somatii celor care nu isi curata terenurile de ambrozie, Rudolf Graf, consilierul primarului Dominic Fritz, anunta un concept "inovator" de... cosire."Cosirea totala a suprafetelor verzi distruge microhabitatul si dauneaza biodiversitatii. Si ne impiedica sa asiguram in timp rezonabil practicabilitatea pistelor si aleilor pe malurile canalului. Ca urmare am testat un mod de cosire eficient care izoleaza insule de vegetatie, elibereaza o ... citeste toata stirea