Consilierul PSD Radu Esoanca: "Debransarile de la Colterm au depasit 10 000 de abonati!"

Frigul din case si facturile tot mai mari la incalzire au facut ca peste 10.000 de abonati sa se debranseze de la Colterm."In afara de a se lamenta si a cersi bani de la Bucuresti , administratia Fritz a ramas incremenita in propria incompetenta", spune consilierul PSD Radu Esoanca."Din cele 4200 de bransamente ale Colterm din Timisoara - insumand 52 000 de abonati individuali- au fost verificate in ultima perioada 1400. Rezultatul acestei inventarieri partiale - care se va finaliza in ... citeste toata stirea