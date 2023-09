Locuitorii comunei Nitchidorf sunt siderati de intorsatura pe care a luat-o cazul consilierului local USR Daniel Raducanu. Desantul presedintelui USR Timis Dominic Fritz a produs nu doar nemultumiri ci si nedumeriri. Pentru ca, in orice comunicate mica, toti se cunosc intre ei. Iar Raducanu este cunoscut ca oaia neagra a comunei. Un om care are conflicte cu toata lumea.Faptul ca Fritz s-a pozat cu degetul rupt al consilierului USR are o singura explicatie. A fost indus in eroare. Probabil ca ... citeste toata stirea