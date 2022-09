Consiliu reintregit! Marius Baboniu a depus juramantul de consilier

Dupa o indelunga perioada in care a functionat la "capacitate redusa", Consiliul local al municipiului Lugoj a revenit la forma initiala rezultata dupa alegeri, si anume in varianta cu 19 consilieri.Miercuri, 31 august, jr. Marius Baboniu a depus juramantul ca si consilier al Partidului Social Democrat.Marius Baboniu are experienta indelungata in politica. In perioada 2004 - 2014, a fost consilier local din partea Partidului Democrat (PD), devenit ulterior PDL. Din 2016, a trecut in PSD. In ... citeste toata stirea