Consiliul Judetean ii invata pe timiseni despre interculturalitate

Consiliul Judetean Timis lanseaza patru module online pentru dezvoltarea de abilitati interculturale. Modulele se desfasoara in limba romana si se adreseaza in principal persoanelor care activeaza in domeniul migratiei, dar pot participa toti cei interesati de dialogul intercultural. Sunt asteptati, in mod special, angajati ai institutiilor, membri sau voluntari ai organizatiilor non-guvernamentale, jurnalisti, cadre didactice, specialisti in sanatate, lideri si formatori de opinie din spatiul ... citeste toata stirea