Consiliul Judetean reziliaza contractul pentru largirea drumului Timisoara - Dumbravita - Autostrada. Nu-l poate executa pe constructorul care nu-si face treaba pentru ca acesta are garantia la firma de asigurari City Insurance aflata in faliment

TIMISOARA. Masura radicala in privinta modernizarii drumului Timisoara - Dumbravita - Giarmata - Autostrada Vestului, unde santierul bate pasul pe loc.Consiliul Judetean Timis a decis sa rezilieze contractul si a transmis o notificare firmei care largeste la patru benzi drumul dintre Timisoara si Autostrada.Motivul este lipsa noii Garantii de Buna Executie pentru asigurarea realizarii obligatiilor asumate prin contract, in conditiile in care Garantia de Buna Executie initiala, constand intr-o ... citeste toata stirea