O statie de incarcare a vehiculelor electrice la Palatul Administrativ, doua in Parcul Tehnologic de pe Calea Torontalului, plus alte zece in localitati din judet, vor fi instalate cu bani provenind de la Administratia Fondului de Mediu. Este o finantare in valoare de 2.066.041 lei, care a fost castigata de Consiliul Judetean Timis. Banii vor fi folositi pentru fazele de proiectare, achizitia efectiva de statii, lucrari de constructii-montaj si achizitia ... citeste toata stirea