Administratia timiseana a reusit sa primeasca punctaj maxim la concursul in cadrul caruia a primit, in urma cu cateva zile, Eticheta Europeana pentru Excelenta in Buna Guvernare-EloGE, in cadrul unui eveniment organizat de Consiliul Europei in colaborare cu Secretariatul General al Guvernului, la sediul Guvernului Romaniei. ELoGE este un premiu acordat de catre Consiliul Europei autoritatilor publice locale, in baza unei analize facute printr-un mecanism european si international de evaluare cu ... citeste toata stirea