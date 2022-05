Consiliul Judetean Timis construieste un Centru de Recuperare Motorie la Lovrin

TIMISOARA. Consiliul Judetean Timis a aprobat studiul de fezabilitate si documentatia tehnico-economica pentru constructia unei sectii de recuperare medicala in comuna Lovrin, ca sectie externa a Spitalului Judetean Timisoara.In cadrul aestui Centru vor fi oferite pacientilor tratamente de recuperare medicala pentru afectiuni reumatologice, post-traumatice si ortopedice."Centrul de Reuperare Motorie de la Lovrin vine in sprijinul celor care au sechele traumatologice, in urma unor traumatisme, ... citeste toata stirea