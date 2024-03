Consiliul Judetean Timis doteaza cu echipamente IT Scoala Dudestii Noi

Primaria Dudestii Noi Timis sustine ca primul lot de echipamente IT pentru elevii Scolii Gimnaziale Dudestii Noi a fost predat marti 26 martie, in prezenta primarului Ioan Gosa.Reprezentantii Consiliului Judetean Timis s-au intalnit, in cursul diminetii, cu primarul comunei Dudestii Noi, Ion Gosa si cu directorul Scolii Gimnaziale, Emilia Banut.Dotarea cu echipamente digitale face parte din proiectul Consiliului Judetean Timis "Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente ... citește toată știrea