Consiliul Judetean Timis finalizeaza reabilitarea drumului de legatura dintre Carpinis si Pecica

CJ Timis va finaliza in acest an mare parte din drumul judetean care va oferi o legatura rutiera intre vamile de la Jimbolia si Nadlac. Realizat cu fonduri europene, acesta este acum reabilitat, intre Carpinis si Pecica.Jumatatea vestica a judetului Timis nu va mai fi nevoita sa ajunga la Timisoara pentru a putea urca pe autostrada, sa ocoleasca mare parte din judet. In 2022 vom vedea finalizata reabilitarea unui drum care va oferi o conexiune facila la autostrada A1, realizand chiar o ... citeste toata stirea