Consiliul Judetean Timis ofera spre dezbatere publica Strategia Interculturala pe urmatorii doi ani

Consiliul Judetean Timis a initiat procesul de transparenta decizionala, in conformitate cu Legea nr. 52/2003, lansand proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei interculturale a Judetului Timis 2024-2026. Aceasta este realizata in cadrul proiectului "EU-BELONG: O abordare interculturala a integrarii migrantilor in regiunile Europei", cod 101038215.Strategia porneste de la un set de probleme, nevoi si elemente de potential identificate la nivelul judetului, avand ca scop construirea ... citește toată știrea