Aproape 200 de ore de inregistrari video din judetul Timis se transforma in aceasta toamna in seria "Treasure Games in Banat", productie care are premiera pe YouTube, duminica, 15 octombrie.Destinatii inedite pentru o calatorie de facut in Timis vor fi promovate direct din experientele video ale participantilor. Reality show-ul aduce in atentia publicului 4 echipe de care concureaza in cel mai interactiv joc din social media, in Timisoara si in Timis.Din echipele de concurenti fac parte: ... citeste toata stirea