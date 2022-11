Consiliul Judetean Timis preia doua drumuri comunale de langa Lugoj si le va reabilita

Doua drumuri comunale, care fac legatura intre Costei si Boldur, au fost preluate, luni, in urma votului din sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Timis si urmeaza sa fie asfaltate si reabilitate.Luni a fost aprobata in plenul CJ Timis solicitarea de trecere a doua drumuri comunale in patrimoniul judetean, cele care fac legatura intre Costei si Boldur. Acestea vor fi reabilitate si vor oferi o noua conexiune, mai facila pentru locuitorii din zona"Intentia noastra, dupa preluare, este ... citeste toata stirea