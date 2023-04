Consiliul Judetean Timis, alaturi de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", organizeaza marti, 02 mai, ora 11:00, conferinta de lansare in judetul Timis a activitatii de screening pentru afectiuni pulmonare, in proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei", finantat din fonduri europene.Sustinut de Ministerul Sanatatii si implementat de Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", in parteneriat cu 6 ... citeste toata stirea