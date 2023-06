Gala Premiilor UNITER 2023 revine, dupa sase ani, in urbea de pe Bega, in contextul programului Timisoara 2023 - Capitala Europeana a Culturii.Joi, 8 iunie, o prezentare a acestui regal teatral a avut loc in Sala Multifunctionala a Consiliului Judetean Timis, unde au fost prezenti Alin Nica, presedintele CJ Timis, Dragos Buhagiar, presedinte UNITER, director artistic si scenograf al Galei Premiilor Uniter 2023, Aura Corbeanu, vicepresedinte UNITER, director executiv al Galei Premiilor UNITER ... citeste toata stirea