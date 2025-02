Consiliul Local a aprobat noile tarife pentru salubrizarea orasului

Reunit in sedinta ordinara pe luna ianuarie, Consiliul local al municipiului Lugoj a aprobat in unanimitate tarifele de colectare separata si transport separat al deseurilor reciclabile, precum si celor reziduale din municipiul Lugoj.Este vorba despre ajustarea tarifelor practicate de catre societatea Retim Ecologic Service SA in raport cu utilizatorii arondati zonei 0 Ghizela a judetului Timis.Activitatea de colectare si transport a deseurilor de catre Retim SA dateaza din 22 septembrie 2017, ... citește toată știrea