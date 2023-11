Clubul Sportiv Municipal primeste 650.000 de lei pentru desfasurarea in bune conditii a competitiilor programate pana la sfarsitul anului, la Sala Sporturilor Ioan Kunst Ghermanescu.Decizia a fost votata in cadrul sedintei extraordinare de consiliu de marti, 21 noiembrie. La sedinta amintita, consiliera USR Daniela Esepes a intrebat ce anume cuprinde aceasta suma de la "alte cheltuieli" destinata Clubului Sportiv Municipal.Primarul interimar Bogdan Stefan Blidariu a raspuns: "Noi am primit o ... citeste toata stirea