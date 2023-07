In cadrul Sedintei Ordinare a Consiliului Local Giroc, s-a aprobat regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de Circulatie in cadrul Primariei Comunei Giroc.Comisia de Circulatie se constituie din reprezentanti ai Primariei Comunei Giroc, reprezentanti ai Inspectoratului de Politie al judetului Timis - Serviciul Rutier si reprezentanti ai Consiliului Judetean Timis.Aceasta comisie are competenta de a analiza, stabili si aproba masuri privind circulatia si stationarea ... citeste toata stirea