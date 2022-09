Consiliul Local Lugoj se intruneste in sala de protocol de la Primarie! Alesii dezbat 15 proiecte de hotarare

Consiliul Local al Municipiului Lugoj se va intruni joi, 29 septembrie, de la orele 14, in sala de protocol a Primariei, in sedinta ordinara a acestei luni.Pe ordinea de zi figureaza 15 puncte, care vizeaza hotarari pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 192 din 03.05.2022 privind aprobarea proiectului "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m in cadrul parteneriatului : UAT Municipiul Lugoj- UAT Comuna Costeiu, judetul Timis", pentru completarea Hotararii ... citeste toata stirea