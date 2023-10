Construirea la iesirea din Lugoj (spre Timisoara) a unui centru municipal de colectare a altor tipuri de deseuri, precum moloz, cauciuc, metal, lemn, sticla, uleiuri, textile, periculoase etc., neincluse in contractul cu Retim, obiectiv anuntat de Primaria Lugoj, se amana pentru o data nestiuta.Blocajul este cauzat de nenumaratele studii, avize si licitatii, care tin pe loc o lucrare care s-ar putea realiza in cateva luni.Amenajarea acestui deponeu ar urma sa rezolve problemele generate de ... citeste toata stirea