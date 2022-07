Constructia Maternitatii de 12 milioane de euro de la Timisoara, in grafic. Se cumpara si echipamentul medical FOTO

Se lucreaza in ritm alert la constructia maternitatii Spitalului Judetean din Timisoara. Investitia se ridica la aproximativ 12 milioane de euro, printr-un proiect transfrontalier romano-ungar. Noua maternitate se ridica in perimetrul Spitalului Judetean din Timisoara, pe un teren de aproximativ 5.000 de metri patrati, langa Casa Austria. Este unul dintre cele mai importante proiecte in domeniul sanatatii, avand in vedere ca Maternitatea Bega functioneaza intr-o cladire veche de 140 de ani. ... citeste toata stirea