Primaria Municipiului Lugoj a anuntat ca este in curs de definitivare "Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru noul sens giratoriu de pe centura", la intersectia cu drumul Tapiei.Proiectul va fi introdus in Consiliul Local Lugoj pentru aprobare, dupa care va fi demarata licitatia pentru proiect si executie."Realizarea proiectului este estimata la circa o luna-doua, iar lucrarile efective nu ar trebui sa depaseasca trei luni. Dupa ce DALI-ul va fi aprobat in consiliu, vor fi